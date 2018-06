Christine Berrou et les cadeaux de la fête des pères

publié le 17/06/2018 à 10:00

Une fois n’est pas coutume je voudrais m’adresser aux petits enfants qui nous écoutent. À toi, mon petit, qui a fait un beau dessin à ton papa pour la fête des pères, sache que c’est bof bof. Ce n’est pas cela qui lui fera plaisir. La seule chose qui lui fait envie en ce moment c’est que la France gagne la Coupe du Monde.



Mais les enfants ne font pas que des dessins pour la fête des pères. Il y a aussi la boite à bijoux en boite à camembert, le cadre photo en papier mâché, les dessous de verre en bouchon de bouteilles... C'est pour ça que l'on appelle la classe de vos enfants CP. CP pour cadeaux pourris.

Après, je me mets à la place des instituteurs, dans les années 80 c'était plus simple, tous les ans c'était cendrier en pâte à sel pour tout le monde. Ne complimentez pas trop vos enfants pour leurs bricolages moches. Un enfant trop complimenté a cru qu'il était doué et aujourd'hui il continue d'en faire. Vous le connaissez peut-être : c'est Jeff Koons.