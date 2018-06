publié le 09/06/2018 à 11:32

L'Élysée va se lancer dans la fabrique de produits dérivés. Des briquets, des mugs, des portes clefs... Macron passe de Jupiter à Inspecteur Gadget. En tous cas, ça change. En politique en général il n'y a rien à acheter, et pourtant, il y a beaucoup de vendus.



C'est au Quatar qu'ils vont être content, eux qui adorent acheter des trucs. C'est juste que quand ils vont arriver et dire : "on veut ça !", on va être obliger de leur répondre : "Euh non, ça c'est pas un produit dérivé de l'Élysée... c'est l'Élysée !" Donc ça va pas être possible.

Vous savez qui a été le premier à produire beaucoup de produits dérivés ? C'est Walt Disney, et lui son truc c'était les comptes de fées. Eh bien Macron son truc à lui c'est pas vraiment les comptes de fées, ni les comptes de campagne, d'ailleurs.