C'est une partie de l'histoire de France qui s'en est allée. Le reliquaire du cœur de l'ancienne reine Anne de Bretagne a été dérobé dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 avril au musée Dobrée à Nantes, où cette "pièce d’orfèvrerie exceptionnelle" en or était exposée. C'est ce qu'a indiqué le département de Loire Atlantique dans un communiqué.



Le département, propriétaire du musée, a déposé plainte et une enquête de police a été ouverte. Les malfaiteurs ont dérobé trois objets, dont cette pièce réalisée en 1514, selon le communiqué. Il s'agit du coffret qui contenait le cœur d'Anne de Bretagne. Celle-ci était visible du public dans le cadre d'une exposition.

"Les cambrioleurs s'en sont pris à notre patrimoine commun et notamment à une pièce d'une valeur inestimable", déplore le département après le vol de ce reliquaire. "Bien plus qu'un symbole, l'écrin du cœur d'Anne de Bretagne appartient à notre histoire. La reine Anne, duchesse de Bretagne, avait souhaité que son cœur soit inhumé auprès de ses parents. Sauvé de la fonte après la Révolution, il est conservé au musée de Dobrée depuis 1886", rappelle-t-il.

"Un objet d'une très grande valeur patrimoniale"

La maire de Nantes Johanna Rollad a exprimé son "indignation". "Ce magnifique objet, chef d'oeuvre de l'orfèvrerie du début du XVIème siècle, possède naturellement une très grande valeur patrimoniale" selon elle.



"Il revêt également, pour l'ensemble des Nantaises et des Nantais, une importance sentimentale particulière, liée à la personnalité d'Anne de Bretagne et à l'empreinte qu'elle a laissée dans l'histoire de Nantes", a-t-elle ajouté. La maire de Nantes a souhaité que "cet objet, précieux et fragile, soit retrouvé dans les plus brefs délais".