publié le 03/03/2018 à 11:33

Cette semaine, nous avons encore eu plein de neige. Au début, on trouvait ça beau, mais là c'était sans fin, on avait hâte que ça se termine. La neige, c'est comme la victoire de la musique classique… Il faisait tellement froid que j'ai failli appeler Jeremstar pour le 115, comme tout le monde dit qu'il a un nom à coucher dehors.



Pardon, il faut parler de sujets sérieux comme la réforme du statut de cheminot. Je n'ai rien compris on parle de bataille du rail, mais pour moi le raï, c'est de la musique algérienne. Du coup pour la bataille du raï, je visualise Cheb Mamy et Faudel en train de se taper sur la gueule, c'est très perturbant.

Sinon la blessure de Neymar m'interpelle. Au début, ils ont dit que c'était une lésion des ligaments associée à une fissure du 5e métatarsien. En gros c'était une entorse. C'est comme moi, l'autre jour je me suis déchiré les tissus externes au niveau de la 3e phalange. En fait je m'étais coupé le doigt avec une enveloppe.

Mais c'est quand même dommage pour le PSG, avoir investi autant d'argent sur lui, pour au final, ne pas pouvoir l'utiliser. Neymar est au PSG ce que les nouveaux Vélib' sont à Anne Hidalgo. Je me mets à la place des gens qui regardent la télé, ça fait un truc. Moi je regarde Secrets d'histoire et ça tombe bien ils sont tous déjà morts. Stéphane Bern ne risque pas d'annuler une émission parce que Ravaillac à une entorse.