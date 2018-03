Une bouteille à la mer de 132 ans retrouvée en Australie

publié le 06/03/2018 à 18:23

C'est une découverte pour le moins surprenante qu'a fait Tonya Illman en se promenant sur une plage australienne. La mère de famille a en effet retrouvé, enfouie dans le sable, une bouteille de gin du 19ème siècle. "Cela ressemblait à une vieille bouteille assez jolie, alors je l'ai ramassée en me disant qu'elle irait bien dans ma bibliothèque", a-t-elle expliqué à ABC News. Mais elle a rapidement réalisé que ce n'était pas qu'une simple bouteille en remarquant un message noué à l'aide d'une ficelle à l'intérieur. "Nous l'avons ramené à la maison, nous l'avons fait sécher, et lorsque nous l'avons ouvert, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un formulaire imprimé en allemand avec une écriture effacée, elle aussi en allemand". Le message, daté du 12 juin 1886, indiquait avoir été jeté du voilier allemand "Paula" à 950km de la côte australienne.

Des milliers de bouteilles jetées à la mer entre 1864 et 1933

Au dos du message, son auteur demandait de renvoyer la bouteille et son contenu soit à l'Observatoire naval d'Hamburg soit au consulat allemand le plus proche, en demandant de préciser où et quand elle avait été retrouvée. La famille Illman a décidé de porter sa trouvaille au musée d'Etat d'Australie-Occidentale où Ross Anderson, expert en archéologie maritime et ses collègues ont pu prouver que la bouteille de gin et le message datait bien du milieu du 19ème. Mieux encore, les experts ont retrouvé le journal de bord du voilier dans lequel il était fait mention de cette bouteille. "L'écriture est identique, en termes de style cursif, d'inclinaison, de police, d'espacement, d'accentuation des traits, de majuscules et de style de numérotation" analyse Ross Anderson.

Entre 1864 et 1933, des milliers de bouteilles contenant des messages furent jetées de bateaux allemands afin de mieux comprendre leurs trajectoires et ainsi les courants marins. Il s'agit ici du plus vieux message retrouvé dans une bouteille jetée à la mer, le record précédent étant de 108 ans.