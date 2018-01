Ariège : un médecin sanctionné pour des aventures avec ses patientes

publié le 03/01/2018 à 15:21

Les portes du cabinet du docteur Durand sont closes depuis plusieurs semaines. Ses patients ont dû trouver un autre praticien, et certaines de ses patientes un autre amant. Car c'est bien pour des 5 à 7 coquins que le toubib ariégeois a été sanctionné par le Conseil de l'Ordre.



Ses rendez-vous pris sur internet étaient donnés directement dans son cabinet. Des consultations très privées, pas du tout du goût de l'instance disciplinaire. "Comportement contraire à la morale", ont jugé les sages.

Trois mois d'interdiction d'exercer et 1.500 euros d'amende, et voilà du coup madame Durand vengée de son mari volage. C'est en effet l'épouse, ou plutôt l'ex-épouse, du docteur qui a dénoncé les activités pas vraiment médicales du docteur au Conseil de l'Ordre. Depuis le couple a divorcé. Et depuis le médecin a sans doute du trouver un autre lieu pour ses activités extra-professionnelles.