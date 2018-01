publié le 02/01/2018 à 15:08

Un couple et ses deux enfants avaient tout planifié pour une Saint-Sylvestre réussie : les invitations pour les amis, la grande table festive dressée dans leur maison cossue, et les victuailles. Mais sans doute pas la visite des gendarmes dimanche 31 décembre, quelques heures avant les douze coups de minuit.



Après une rapide perquisition, les gendarmes, bien renseignés, ont mis la main sur ce qu’ils cherchaient : des bouteilles de whisky et du foie gras dérobés la veille dans un supermarché du coin. La bonne famille est rapidement passée à table. Pour enrichir le menu sans bourse délier, le père a reconnu avoir chapardé flacons et pâtés à deux reprises, les 23 et 30 décembre, mais pas seul ; les caméras de surveillance du supermarché montrent en effet les deux enfants faisant le guet pendant que monsieur enfourne les bouteilles dans sa doudoune.

Aux gendarmes, le papa pas très Noël a donc restitué deux des quatre bouteilles, mais pas le foie-gras, déjà étalé sur des toasts. L’addition sera délivrée par le parquet de Charleville-Mézières d’ici quelques jours.