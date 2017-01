À Davos, treize industriels mondiaux, dont Air liquide, dirigé par Benoît Potier, se lancent le défi de développer l'hydrogène, une énergie qui ne consomme pas de CO2.

La voiture électrique de demain roulera peut-être à l'hydrogène. 13 groupes dont Total, Alstom, Engie, BMW, Toyota ou Air liquide s'associent au sein du Conseil de l'hydrogène pour développer la construction de trains, de camions, de voitures ou de bateaux électriques alimentés par une pile à combustible qui fonctionne à l'hydrogène. L'avantage de ce gaz est qu'il se stocke et n’émet pas de CO2. Les encombrantes batteries au Lithium ne seront donc plus nécessaires.



Si cette technologie semble formidable, l'État français ne semble pas convaincu. Il s'agit d'ailleurs d'un paradoxe puisque la compagnie française Air liquide, leader mondiale du secteur, n'arrive pas à convaincre son propre pays. Mais Benoît Potier, directeur de la firme, prend la défense des autorités, arguant que la dernière traduction de loi de transition énergétique, en décret, "a reconnu l'hydrogène comme une solution propre, notamment pour la France".



Benoît Potier s'interroge : "Quand on a des énergies renouvelables qui sont disponibles en abondance pendant certaines saisons ou périodes de la journée, comment fait-on pour les stocker ?" Si bien que selon lui, "on est en fait engagé à faire de l'hydrogène un des vecteurs d'énergie majeur du futur."