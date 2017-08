La tempête Harvey, du "jamais vu" selon les météorologues américains

publié le 27/08/2017 à 22:24

De souvenir de météorologue américain, l'ouragan Harvey ne souffre aucune concurrence. L'impact de cette tempête surpuissante qui a fait trois morts selon le dernier bilan est en effet le pire "jamais vu". "Cet événement est sans précédent et toutes ses conséquences ne sont pas encore connues mais vont au-delà de ce qu'on a jamais vu", a déclaré le National Weather Service (NWS) dans un tweet. Dans un communiqué, les services météo précisent que les chutes de pluies localisées de 127 centimètres "dépasseraient tout ce qui a été mesuré auparavant au Texas".



Fermeture des deux aéroports, évacuation d'un important hôpital, principales routes perturbées : Houston subissait dimanche 27 août des inondations sans précédent causées par la tempête Harvey qui a déjà fait au moins trois morts. "Je suis resté là pendant toute la tempête (...), j'ai vu la destruction se passer, tous les toits s'envoler des maisons, les arbres tomber, c'est horrible", a commenté John Moraida, habitant de Victoria, au sud-ouest de la plus grande métropole du Texas.

Airbnb au secours des sinistrés

Les garde-côtes, qui ont secouru une trentaine de personnes, avaient reçu dimanche matin plus de 300 appels de détresse dans la région de Houston où ils ont mobilisé cinq hélicoptères MH-65 Dauphin et dépêché sur la région "toutes leurs ressources disponibles en provenance de tout le pays". Selon le chef des pompiers de Houston Samuel Pena, ses équipes ont géré plus de 2.000 appels entre minuit et 11h (15h GMT) et en avaient encore un millier en attente. Les deux principaux aéroports de Houston, George Bush Intercontinental et Hobby, deuxième plus important de Houston, ont également dû fermer.

Des milliers d'habitants ont suivi les directives d'évacuation. Selon la Croix-Rouge américaine, plus de 1.800 personnes ont trouvé refuge samedi soir dans 35 abris au Texas et en Louisiane. Face au grand nombre de sinistrés, Airbnb a lancé une initiative proposant à ses membres d'offrir un logement aux personnes qui se trouvent à la porte, notamment à San Antonio, Austin et Dallas, comme le fait remarquer Le Figaro. La société a déclaré qu'elle renoncerait à ses frais de service pour les personnes touchées par la tempête dévastatrice.