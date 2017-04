Journée des solutions sur RTL : au sud de Perpignan, les panneaux solaires abritent des moutons et des ruches

Loïc Farge

publié le 19/04/2017 à 06:51

À Ortaffa, il y a 300.000 panneaux solaires installés dans la campagne. Ils produisent de l'électricité, de quoi alimenter 15.000 habitants juste avec le soleil. L'électricité est vendue à EDF. Cette centrale a la particularité de combiner énergie et agriculture. Sous les panneaux, il y a des moutons. Un berger élève 300 brebis et leurs agneaux, qui mangent l'herbe, entretiennent le parc (pas besoin de tondre). Les animaux profitent de l'ombre. Ils sont ensuite vendus pour leur viande. Des ruches ont aussi été installées.



En fait quand le maire de la commune a appris qu'une centrale solaire devait être construite, il a expliqué que sa région était d'abord agricole et qu'il fallait maintenir les emplois dans l'agriculture. Donc il a posé des conditions. Cela a donné naissance à la première centrale agri-solaire de France. L'opérateur a dû aussi financer la plantation de 40 hectares de vignes.

C'est une bonne idée. Car ces parcs photovoltaïques prennent beaucoup d'espace. On commence à en voir dans le sud de la France. Le risque c'est que des champs agricoles destinés à nous nourrir soient reconvertis en production d'électricité. Les panneaux solaires, ça rapporte parfois plus que les céréales ou l'élevage. Donc là, les emplois agricoles ont été préservés, et un emploi de berger a été créé.