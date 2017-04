"Smart Cycle", l'application de recyclage participatif

publié le 17/04/2017 à 07:03

Le principe de Smart Cycle est simple. Vous vous promenez dans la rue, vous remarquez un objet (une vieille chaise, une télé, un miroir abandonnés...), vous faites une photo via l'application qui vous géolocalise. Tout les gens inscrits peuvent consulter la liste des objets sur une carte de France. Plus de 700 objets ont déjà ainsi trouvé preneur.

Quand personne n'est intéressé (ça arrive), les déchets sont alors proposés à des associations, comme Emmaüs ou la Croix Rouge, ou a une entreprise de recyclage. L'idée est de tout faire pour leur donner une seconde vie et leur éviter la case déchetterie. Le créateur de l'application est un Marseillais qui s'est inspiré de la façon dont il a meublé sa maison. Il a trouvé beaucoup d'objets dans la rue. Smart Cycle compte déjà 7.000 abonnés qui peuvent aussi proposer leurs propres objets.



Vous voulez vous débarrasser d'une veille baignoire ? Vous la mettez à disposition sur le site. L'étape suivante va être de se rapprocher des collectivités et des services des encombrants. Quand un habitant fera appel à la mairie pour venir chercher son canapé ou son frigo, il aura le choix avant de le proposer pendant trois jours sur l'application. Si personne n'est intéressé, alors seulement il le mettra devant chez lui.

Smart Cycle est une application intelligente. En ce moment, il y a par exemple une cage pour lapin, un aquarium, un siège auto en région parisienne, mais aussi un matelas près de Grenoble, un transat à Bordeaux, et un couple de perroquet à adopter près de Montluçon.