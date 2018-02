Bill Gates va investir 32 millions d'euros pour créer la vache idéale

publié le 01/02/2018 à 06:26

Une bonne laitière qui s'adapte au changement climatique : c'est le souhait de Bill Gates, qui était en visite à Edimbourg la semaine dernière. Le milliardaire américain a rencontré des chercheurs et a été emballé par le projet. Il leur a fait un chèque de 40 millions de dollars.



Une démarche assez critiquée dans le monde de l'environnement. Car la tendance est plutôt de moins manger de viande, et donc d'élever moins de vaches, qui contribuent avec leurs rots au réchauffement.

Ensuite, cet animal serait obtenu par modification génétique. Tous les animaux OGM créés jusqu'à présent ont soulevé des débats enflammés. Comme cette chèvre, au Québec, qui avait été croisée avec un genre d'araignée pour produire dans son lait des fils de soie les plus solides au monde. L'expérience a été arrêtée. Les anti-OGM se demandaient ce qu'il serait arrivé si ces chèvres s'étaient retrouvées dans nos assiettes.

Déjà des animaux OGM

Des vaches OGM, il y a en a déjà. Elles font un peu peur. Rosita, en Argentine, s'est vue ajouter deux gènes humains pour produire du lait maternel. Plus récemment, des Chinois ont créé une vache capable de résister à la tuberculose, ce qui pourrait permettre de moins gaver les troupeaux en antibiotiques.



Ces vaches sont, pour l'instant, enfermées dans des laboratoires et ne sont pas commercialisées. Mais le débat viendra un jour sur l'éventuel impact sur la santé si nous mangeons ces animaux.



Les seuls animaux comestibles OGM pour l'instant sont des saumons, modifiés pour grandir deux fois plus vite. Ils sont élevés et mangés au Canada, mais toujours interdits en Europe.