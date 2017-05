Pourquoi la France exporte un pesticide interdit sur son sol

publié le 30/05/2017 à 08:13

On peut être vertueux chez soi, mais pas forcément à l'étranger. On vient d'apprendre que la France exportait un pesticide interdit en Europe depuis plus de quinze ans, notamment vers des pays en développement. Selon le journal Le Monde, qui s'appuie sur les données de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l'atrazine a été envoyé vers la Chine, la Suisse, le Pakistan, le Soudan, l’Ukraine et l’Azerbaïdjan au cours des cinq derniers mois. Une ONG suisse, Public Eye, tire la sonnette d'alarme sur ce commerce extrêmement dangereux et totalement hypocrite.



Pour la journaliste Isabelle Saporta, qui enquête sur ces dossiers, "c'est le bal des faux-culs". "Nous en Europe on sait que c'est toxique, on a eu des études en France qui prouvent que cela a des conséquences sur le fœtus (...), et on balance l'atrazine ailleurs en toute connaissance de cause, ce qui est assez lamentable", s'étrangle-t-elle.