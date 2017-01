ÉDITO - Le troisième rapport sur l'impact de la fermeture des berges sur la qualité de l'air est accablant. La maire de Paris fera-t-elle marche arrière, ce qui n'est jamais simple dans les bouchons ?

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 23/01/2017 à 11:35

"Plus 53% d'oxyde d'azote depuis septembre 2016 sur les quai rive droite, + 49% de particules fines, le temps de trajet a doublé le soir et le bruit a également multiplié par deux : je dis bravo Anne Hidalgo !", raille Pascal Praud, en évoquant les principaux enseignements du troisième rapport d'étape du comité d'évaluation que la région Île-de-France a mis en place. "C'est un échec : Paris carbonisée, Paris embouteillée, mais Paris écologisée, vignettisée !", lance le journaliste à la façon d'un de Gaulle version août 1944.



"Hélas, les idéologues ont un rapport compliqué avec la réalité : elle n'existe pas", se désole-t-il. "Je connais déjà la réponse de Christophe Najdovski (adjoint EELV aux Transports, Ndlr) ou d'Anne Hidalgo : c'est une période de transition, un changement des mentalités à opérer, etc.", poursuit-il. "Ils me rappellent les idéologues du parti sous l'URSS qui justifiait le goulag comme une nécessité avant des lendemains qui chanteraient", note-t-il.



"Entre les idéologues de Staline et ceux de la mairie de Paris en matière d'écologie, il y a évidemment une différence de degré", fait remarquer Pascal Praud. "Mais ne vous y trompez pas, les natures sont les mêmes : intolérantes, sectaires, brutales. Rien ne changera : la réalité n'existe pas", conclut le journaliste.