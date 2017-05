publié le 24/05/2017 à 12:15

Il sera bientôt possible de connaître rue par rue le niveau exact de la pollution de l'air. Pour mesurer plus précisément les polluants, la Ville de Paris a présenté hier un nouveau système : Pollutrack. 300 voitures équipées de capteurs vont sillonner la ville. Des voitures avec sur le toit un petit boîtier qui va mesurer les particules fines à hauteur d'homme - là où les piétons marchent, où les vélos circulent.



En fait, il s'agit de la flotte des 300 voitures d'entreprise du groupe Enedis qui est en charge à Paris de gérer le réseau électrique. Ses agents sont en permanence sur le terrain dans toutes les rues, ils ne vont pas faire de kilomètres supplémentaires, eux vont continuer leurs trajets classiques mais les capteurs sur le toit enregistreront des mesures toutes les 20 secondes.

À terme, cela permettra d'avoir tous les jours plus de 100.000 données et donc de comparer la pollution selon les arrondissements, d'une rue à l'autre. Cela est important pour la mairie qui cherche à affiner son plan d'action. Le dispositif permettra de connaître les carrefours les plus embouteillés, les axes où il y a le plus de diesel, alerter si une bouche d'aération installée à côté d'une crèche dégage des polluants...



Aujourd’hui il y a des capteurs dans Paris mais fixes - ceux d'Airparif. Mélanger les données permettra d'avoir une précision beaucoup plus grande. La pollution tue prématurément chaque année 6.500 personnes dans le Grand Paris. Le système Pollutrack mis au point par une entreprise française va être testé d'abord à Paris et il a vocation à être développé ensuite dans d'autres villes en France.