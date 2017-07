La bière 100% parisienne est toujours en production

publié le 04/07/2017 à 07:34

Ce n'est pas commun : une moissonneuse, un énorme engin dans une capitale. Cela va se passer ce mardi 4 juillet après-midi dans le bois de Vincennes. On est sur les terres de Paris. Un demi hectare d'orge a été semé cet hiver, sans engrais ni pesticides. Les grains sont bien formés et bien dorés. Ils vont être récoltés. Ensuite, ils vont dormir. Il faut les laisser reposer plusieurs semaines pour faire une bonne bière.



En septembre, ils seront torréfiés pour faire le malt et brassés dans Paris, à Bercy, avec du houblon lui aussi planté dans la capitale. Cela répond à la volonté de développer l'agriculture en ville. Végétaliser ainsi le plus possible ce qui permet d'apporter de la fraîcheur l'été et de réduire un peu la pollution. Ensuite, c'est du circuit court : produire là où sont les consommateurs.

À Paris, on va même cultiver du houblon sur le toit de l'opéra Bastille. Des micro-brasseries, il y en avait au début du siècle plus de 3.000 en France. Dans les années 80, elle n'étaient plus que trente. Mais depuis dix ans, elles se développent à nouveau. Il y en a plus de 1.000 aujourd'hui, dans toutes les régions. Il y en a déjà une vingtaine à Paris, mais qui font toutes venir leur céréales d'autres départements.



Là, cette bière sera 100% locale. Quelque 8.000 bouteilles devraient être produites, avec sur l'étiquette une tour Eiffel. Est-ce qu'elle sera bonne ? On pourra la goûter au prochain Salon de l'agriculture en février prochain.