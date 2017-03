Des champs de houblon vont pousser aux portes de Paris

publié le 01/03/2017 à 08:24

Pour faire de la bière, il faut des céréales (de l'orge) qu'on fait torréfier. Cela devient du malt, qui est mélangé à de l'eau. Les Égyptiens, qui ont inventé la bière, appelaient même cela "le pain liquide". Ce mélange est chauffé. On met des levure qui fermentent, et ça fait une boisson à bulle alcoolisée. Mais l'autre ingrédient qui donne le goût et l'amertume à la bière, c'est le houblon. Le houblon, c'est une plante verte, une liane très longue. Elle peut grimper jusqu'à 8 mètres de haut.



Aujourd'hui, pratiquement tout le houblon en France pousse en Alsace. Car il y a encore vingt ans, l'Alsace et e Nord étaient les deux seules régions où on faisait de la bière. Aujourd'hui, il y a des brasseries partout (1.000 micro-brasseries dans toute la France, y compris à Paris). L'idée est de relocaliser la culture du houblon au lieu de lui faire traverser la France en camion, le produire tout près des brasseries.

Pour Paris, ce sera dans le bois de Vincennes. Une culture expérimentale va être lancée, bio. Ce n'est pas évident, car le houblon est une plante qui attire beaucoup de parasites. Mais c'est possible : il y a déjà quelques marques qui font de la bière bio. Si vous voulez déguster du "pain liquide" (avec modération), le stand des Brasseurs de France est juste à côté de celui de RTL à la Porte de Versailles.