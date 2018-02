publié le 13/02/2018 à 06:15

Ce serait un indice - une note de 1 à 10 - pour vous signaler si le frigo, l'aspirateur et la machine à laver sont robustes, durables et réparables. Il va vous indiquer si on va pouvoir trouver facilement des pièces détachées s'ils tombent en panne, s'ils sont facilement démontables et si les outils pour les démonter existent dans le commerce.



C'est le gros problème aujourd'hui : les machines se réparent de moins en moins facilement. Quand un roulement de tambour cassait, avant on pouvait l'enlever ; aujourd'hui, ils sont très souvent sertis, collés au reste, et il faut tout changer.

Cette proposition d'"indice durée de vie", Brune Poirson la fait dans le cadre d'une grande consultation du public sur les sujets du recyclable et de l'économie circulaire. Elle souhaite ensuite mettre en oeuvre cette mesure de façon expérimentale en France.

Elle proposera aux marques de le faire, mais ce sera volontaire. Car pour le rendre obligatoire sur toutes les étiquettes, il faudrait que la décision soit européenne. La France ira donc le proposer à Bruxelles.

Créer une filière de réparation

Autre mesure, le gouvernement veut créer en France une filière de réparation. Ce n'est pas facile aujourd'hui de trouver un bon réparateur pas trop cher pour son aspirateur ou sa machine à café.



Brune Poirson veut accorder aux artisans-réparateurs une TVA à taux réduit. Aujourd'hui quand une machine tombe en panne, 60% des consommateurs renoncent a la faire réparer et en rachètent une neuve.