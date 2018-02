Bientôt une nouvelle forêt aux portes de Paris ?

et Loïc Farge

publié le 12/02/2018 à 06:19

Cela fait quinze ans que Michel Vallade, le maire de Pierrelaye-Bessancourt, dans le Val-d'Oise veut sa forêt. Aujourd'hui, il n'est plus tout seul.



Le département, la région et d'autres communes se sont associées pour planter 1 million d'arbres sur 1.350 hectares. Cette forêt sera presque deux fois plus grande que le bois de Vincennes, près de Paris.

Sur ces terrains, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Car pendant longtemps, c'est là que la ville de Paris écoulait ses eaux sales, son tout-à-l'égout des habitants et des usines. Le sol est donc très pollué.

La mairie de Paris voulait en faire une décharge. Mais Michel Vallade n'en veut pas et il se bat. Son dossier avance. L’enquête publique devait commencer cette année pour que les communes puissent racheter des terrains aux propriétaires privés. Les plantations devraient pouvoir pouvoir commencer dans deux ou trois ans ans.

Une "trame" verte au nord-ouest de la capitale

Il faudra une bonne trentaine d'années pour que cette forêt pousse. Elle sera composée d'arbres capables de capter la pollution du sol (des chênes ou des bouleaux). La France ne manque pas de forêts, au contraire. La surface a même doublé en un siècle.



Mais celle-là en reliera deux autres, de Saint-Germain-en-Laye à Montmorency. Le tout va former ce qu'on appelle une "trame verte", un corridor écologique pour permettre aux espèces d'animaux de mieux se déplacer et se reproduire.



Ce nouveau poumon vert au nord-ouest de Paris, où passent deux autoroutes et des milliers de voitures chaque jour, réduira un peu la pollution.