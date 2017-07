publié le 13/07/2017 à 14:26

Avant de partir voguer sur le bateau de l'émission Thalassa sur France 3, Fanny Agostini présentait mercredi 12 juillet sa dernière météo sur BFMTV, après huit ans passés dans les rangs de la chaîne télévisée. Et pour cette dernière, la jeune journaliste de 29 ans tout juste, a tenu à souligner son engagement pour une cause qui lui tient à cœur : le climat. "Je m'apprête à rendre cette petite télécommande (...) qui m'a permis de vous montrer toutes sortes de situations météo et climatiques et parfois d'insister sur l'urgence d'agir concernant les enjeux environnementaux", a déclaré la journaliste météo.



La protection de la planète, un engagement qui n'est pas nouveau pour la jeune femme. En effet, Fanny Agostini est co-fondatrice de "Climate Bootcamp", réunion annuelle se déroulant depuis 2015 fin septembre à La Bourboule (Puy-de-Dôme) et réunissant des scientifiques, des journalistes et des personnalités publiques pour traiter d'un thème environnemental. L'objectif de ces trois jours est de prendre de la hauteur sur les enjeux climatiques.

Une spécialiste du climat engagée de façon positive

Fanny Agostini, qui embarquera donc dès la rentrée vers une nouvelle aventure visuelle sur France 3, a tenu à rappeler son engagement environnemental. "Prenez soin de vous et prenez soin de la planète", a conclu la désormais ex-présentatrice Météo. L'environnement et le respect de la nature, ce sont des sujets que la journaliste pourra continuer d'évoquer à la rentrée lorsqu'elle remplacera George Pernoud à la présentation de l'émission Thalassa. Erik Berg, le rédacteur en chef du magazine de la mer, a assuré au Parisien que Fanny Agostini "est une journaliste, une véritable spécialiste du climat engagée de façon positive : elle sait tout de la biodiversité marine !". Bon vent à elle !