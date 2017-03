"Livret arbre" : peut-on sauver la forêt et gagner de l'argent ?

publié le 02/03/2017 à 13:57

Vous voulez sauver la planète et, en plus, que ça vous rapporte de l'argent ? C'est la promesse que fait une jeune pousse (c'est le cas de le dire) née en Bretagne. Son nom : EcoTree. Le principe, qui sera lancé le 28 mars prochain, est très simple. Vous choisissez votre arbre sur le site (chêne, châtaignier, épicéa ou douglas ?). Vous pouvez vous décidez en fonction du prix de l'essence (15 euros l'épicéa, 25 euros le chêne). Vous pouvez opter pour un arbre déjà planté (11 ans d'âge ou un nouveau plant). Vous pourrez également choisir votre forêt (en Bretagne ou bientôt dans la Sarthe). Vous pourrez ensuite consulter le compteur de CO2 de votre arbre (mesurer combien il a absorbé de CO2) ou voir l’évolution de sa valeur en euros.



Juridiquement, vous n'aurez pas de titre de propriété de l'arbre (pas de taxe foncière donc à payer). En fait, vous acheter du bois, "un meuble par anticipation". Vous n’achetez pas de l’immobilier, mais un futur bien mobilier. La société EcoTree reste propriétaire du terrain et de la forêt. Vous n’aurez pas besoin de jouer le bûcheron le week-end pour aller élaguer. La start-up signe avec vous un contrat et s'engage à entretenir la forêt de votre arbre pendant les trente années qui viennent.



Eco Tree promet un rendement annuel de 2% à 4%. Le Livret Arbres est donc plus rentable que le livret A. Sauf qu’un arbre ne vaut rien tant qu'on ne l'a pas coupé à maturité. Vous pouvez revendre votre livret au bout de dix ans, avant que l'arbre ne soit abattu. Mais l'idée c'est attendre, conseille Théophane Le Mené, d'EcoTree. "C'est extrêmement durable : le retour sur investissement peut être de trente à quarante ans. Vous investissez sur le long terme, mais vous investissez dans une logique patrimoniale : à la fois le patrimoine de l'Humanité et le patrimoine de vos enfants et petits-enfants, et pourquoi pas le vôtre", argue-t-il.

Un investissement très durable



L'idée n'est donc pas de vendre un arbre en tant que tel, mais d’investir dans la bonne gestion de la forêt. Qu'en pensent les experts de la forêt ? "Attention avec ce concept de compensation. On s'achète une conscience écolo, or on ne s'en sortira seulement en réduisant les émissions de CO2", met en garde Xavier Morin, spécialiste de la forêt et du changement climatique au CNRS.

"Que des gens s’intéressent à la forêt non pas pour une fois pour la biodiversité mais d’un point de vue économique peut être utile de changer de vision", estime pour sa part Jean-Luc Peyron, directeur d'EcoFor, chargé de la recherche sur les écosystèmes forestiers. "Aujourd'hui, seule la moitié du bois en France est exploitée", fait remarquer le chercheur. L’initiative d'EcoTree peut aller dans le bon sens si les bouts de forêt qu'on achète sont, comme promis, bien entretenus, si la forêt est effectivement mieux gérée.