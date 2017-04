Les grenouilles Rainettes vertes sont en danger

publié le 10/04/2017 à 10:46

Les grenouilles souffrent du bruit. Une étude très sérieuse réalisée par des chercheurs lyonnais vient de montrer que le trafic routier perturbe les amphibiens et notamment la reinette verte. Depuis 10 ans, des chercheurs lyonnais du laboratoire d'Écologie des Hydrosystèmes étudient les effets du bruit sur la grenouille. Le bruit lié au trafic routier. Ils ont démontré que certaines espèces sont capables de s'adapter. Elles augmentent les aigus de leur coassement pour mieux se faire entendre quand un camion passe tout près d'elle mais il y en a une qui n'y arrive pas.



C'est la Rainette verte, le mâle semble incapable d'ajuster son chant et il en perd son sex appeal. Pour arriver à ses conclusions, les chercheurs ont capturé des reinette mâles à la main dans une mare. Ils ont prélevé leur salive et analysé la couleur de leurs sacs vocaux, c'est à dire grosse bulle qui se forme sous leur cou, à la saison des amours. Ils ont diffusé par hauts-parleurs, des bruits de trafic routier enregistrés près d'une nationale.

Au bout de 10 jour, le taux d'hormone de stress chez les reinette soumises au bruit a grimpé de 60%. Ils l'ont vu dans leur salive. Et ça a fait changer la couleur des sacs vocaux. Le orange vif est devenu terne. Conclusion des chercheurs : les mâles attirent beaucoup moins les femelles et la reproduction de l'espèce est en danger. Il est donc urgent, disent-il, de bien évaluer les impacts lors de la construction d'une route et d'installer des murs anti-bruit le long des zones humides. Sinon certaines grenouilles, déjà bien mal en point en France, risquent de disparaître complètement.