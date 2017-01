Y a-t-il un risque de pollution sur les plages de l'île de Sein ?

Au large de la Bretagne, avant Noël, deux navires danois qui étaient remorqués ont coulé. Des débris de l'un des bateaux viennent d'être retrouvés sur la plage.

16/01/2017

Des gilets de sauvetage ont été retrouvés dimanche 15 janvier une plage de l'île de Sein par des membres de Mor Glaz, une association de protection de la mer. Selon elle, cela prouve qu'avec les courants, d'autres déchets pourraient arriver, et notamment des hydrocarbures. Des traces huileuses ont été aperçues plusieurs fois depuis Noël. Ces deux bateaux - des ravitailleurs de plateforme pétrolière - étaient en très mauvais état et devaient rejoindre La Turquie pour être démolis. La météo était mauvaise, et ils ont coulé.



L'un remorquait l'autre et l'a entraîné par 140 mètres de fonds. L'armateur danois Maersk a promis qu'il ne contenaient pas d'hydrocarbures et qu'il n'y aurait aucun dégât. Mais l'association Mor Glaz a alerté le ministère de l'Écologie, car un bateau contient toujours de l'huile de moteur et du carburant pour avancer. Quand l'armateur dit qu'il n'y aucun risque de pollution, les écologistes ne le croient pas. "On prend la mer pour une poubelle", disent-ils.



Cet exemple montre la faiblesse de la réglementation en Europe. Pour faire ce long trajet du Danemark vers la Turquie en passant par la Bretagne, l'armateur n'a eu besoin d'aucune autorisation, uniquement le feu vert de son assureur. Et puis pourquoi aller faire démolir des bateaux si loin alors que des ports belges ou danois en étaient tout à fait capables ? Ségolène Royal a envoyé un courrier au gouvernement danois et mis en demeure le propriétaire pour qu'il vienne sur place vérifier que ses épaves sont sans danger. Pour l'instant, celui-ci n'a donné aucune nouvelle.