publié le 14/11/2017 à 07:09

C'est une très mauvaise nouvelle pour le climat, révélée lundi 13 novembre par le Global Carbon Project (groupement international de chercheurs sur le climat). Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, issues des énergies fossiles, sont reparties à la hausse en 2017. Cela a jeté un froid à la conférence climat de l'ONU (COP23) à Bonn, en Allemagne.



Les émissions mondiales étaient stables depuis trois ans. Il y a même des pays en Europe qui les ont réduites de façon assez spectaculaire, comme le Royaume-Uni. Et voilà qu'elles repartent à la hausse, surtout en Chine.

C'est la croissance chinoise, qui s'était un peu tassée depuis trois ans, qui redémarre. Pour fabriquer des produits, il faut de l'énergie et ça pollue. Pourtant, les Chinois ont fait de gros efforts. Ils ferment des centrales à charbon, ils construisent des éoliennes à tour de bras, mais ça ne suffit pas.



Prendre des décisions radicales

Lundi, dans les colonnes du Monde, 15.000 scientifiques du monde entier ont lancé un appel aux gouvernements pour qu'ils prennent des décisions plus radicales. Si on veut arriver à limiter le réchauffement aux fameux deux degrés, il faut que la courbe des émissions de gaz à effet de serre s'inverse dans les trois ans. Ensuite, il sera trop tard, car ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère.



Si on commence à les réduire dans dix ans, tout ce qui va s'accumuler avant va entraîner une hausse de la température (entre trois et quatre degrés avant la fin du siècle). Cela veut dire plus de tempêtes, de sécheresses et de canicules.



Le climat a déjà changé. On s'en rend compte aujourd'hui. C'est parce que la température moyenne a déjà augmenté d'un degré depuis deux siècles (un petit degré). Imaginez avec trois ou quatre degrés en plus : le scénario sera assez catastrophique, surtout pour les pays du Sud, les plus touchés.