Hulot invite les Français à présenter leurs projets pour la planète

et AFP

publié le 17/11/2017 à 15:45

"Vous avez les moyens de protéger la planète". Nicolas Hulot a appelé les Français jeudi 16 novembre à participer à la mise en œuvre de l'accord de Paris en présentant des projets dans les domaines de l'économie circulaire, de l'énergie et de la biodiversité, en marge de la conférence de l'ONU sur le climat (COP23), à Bonn.





Lancé en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et l'Agence française pour la biodiversité (AFB), ce "budget participatif" est doté de trois millions d'euros, a précisé le ministre de la Transition écologique lors d'une conférence de presse.

"'Mon projet pour la planète' est un outil pour permettre à chaque citoyen de proposer un projet et de soutenir des actions exemplaires et innovantes pour lutter concrètement contre le dérèglement climatique", explique Nicolas Hulot. Selon le ministre, "l'accord de Paris ne sera efficace que si chacun y apporte sa propre contribution". Adopté en 2015, celui-ci vise à garder le monde sous 2°C de réchauffement par rapport au niveau d'avant la Révolution industrielle.



Les projets peuvent être déposés jusqu'à fin février 2018 sur la plateforme monprojetpourlaplanete.gouv.fr. Ceux qui auront été sélectionnés par des jurys composés notamment de citoyens, de scientifiques et d'experts seront soumis au vote des citoyens jusqu'en mai.