Durant près de deux heures, le corps peint en bleu, allongés au sol et recouverts de filets de pêche, ou la bouche barrée d'un adhésif bleu, plusieurs dizaines de militants de l'association Vegan Impact ont manifesté samedi, place Saint-Michel à Paris, contre les "souffrances" infligées aux poissons.



Cette action, organisée à l'occasion de la Journée Européenne de la mer, visait à sensibiliser les consommateurs sur les conditions dans lesquelles sont pêchés les poissons, qui "sont un peu les oubliés de la cause animale", a déclaré Alexandra Blanc, présidente de l'association Vegan Impact.

"Les Français sont de gros consommateurs de poisson, ce sont ceux qui consomment le plus en Europe, avec 35 kilos de poisson par an, ce qui fait 100 grammes de poisson tous les jours par Français, c'est vraiment énorme, il faut être un peu raisonnables et arrêter ce désastre pour les poissons et pour l'environnement", a-t-elle ajouté.

> Des militants vegans dénoncent les "souffrances" des poissons à Paris Crédit Image : GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP | Crédit Média : Paul Gypteau, Lise Bollot / AFPTV / AFP | Durée : | Date : 22/05/2017