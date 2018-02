EDF voudrait construire un bassin de stockage de déchets à Belleville-sur-Loire

et Jacques Serais

publié le 13/02/2018 à 13:48

Un nouveau projet de déchets nucléaires risque de faire grand bruit. Les riverains de la centrale de Belleville-sur-Loire (Cher) ont été choisis pour accueillir une gigantesque poubelle, d'après les informations de Reporterre, média spécialisé dans l'écologie. EDF et l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) s'étaient jusque-là bien gardés d'en faire la publicité.



Concrètement, il s'agit d'un nouveau bassin de stockage, autrement dit d'une piscine de combustibles usés et hautement radioactifs. Les bassins de la Hague (Manche) sont pleins. EDF cherche donc un nouvel endroit pour stocker du Mox, mélange d'oxyde, d'uranium et de plutonium.

Interrogé par RTL dans la matinée du mardi 13 février, Hervé Kempf, rédacteur en chef du quotidien de l'écologie, explique : "En fait, on n'a pas de solution pour ce type de combustibles radioactifs très chauds. C'est une information qui pour l'instant est totalement discrète. Ni EDF, ni aucune autorité ne veut en parler, peut-être parce qu'ils craignent des réactions ou des oppositions."

Pourquoi à Belleville-sur-Loire ?

La commune de Belleville-sur-Loire aurait été choisie grâce ou à cause de son emplacement central dans l'Hexagone, et surtout parce que la commune dispose d'un raccordement au réseau ferroviaire.



En clair, cela permet de limiter le transport de déchets radioactifs par camion. Problème : cette future piscine d'entreposage se trouverait entre les deux grandes Appellations d'origine contrôlée (AOC) du Sancerre et du Pouilly fumé.



EDF : "Plusieurs sites à l'étude"

Sur Twitter, EDF a directement répondu au post de Reporterre quelques heures après la publication de l'article. L'entreprise nie l'opacité supposée du projet.



"Les travaux sur la construction d'une piscine d'entreposage de combustible nucléaire sont menés en toute transparence à la demande des pouvoirs publics et de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dans le cadre d'un groupe de travail national réunissant associations et industriels." Outre Belleville-sur-Loire, "plusieurs sites sont à l'étude", termine l'entreprise qui ne confirme ni n'infirme la localisation du projet.



