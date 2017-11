publié le 09/11/2017 à 06:44

C'est tout bête, mais éteindre la lumière, baisser le chauffage ou mieux trier ses déchets cela peut faire faire de grosses économies. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), qui a coaché 50 entreprises, leur a fait gagner 3 millions d'euros. Elle veut passer à la vitesse supérieure puisqu'elle lance ce jeudi 9 novembre un nouveau programme auprès de 500 entreprises (l'an prochain, ce sera 5.000). Ses ingénieurs vont sur place, font un audit et donnent quelques conseils. L'idée est d'investir le moins possible. Il s'agit juste parfois de changer un comportement.



Les économies sont spectaculaires. C'est le cas de cette entreprise qui fabrique des cahiers d'école. Pour cela, elle a besoin pour l'impression de machine à air comprimé. En réglant ses machines, en réduisant légèrement la puissance (donc zéro investissement), elle fait 2.500 euros d'économie par an. Une autre société produit des croquettes pour chats. En triant un peu mieux ses déchets (plastique et carton qui emballent ses matière premières), elle a réussi à gagner 6.000 euros par an, simplement en sensibilisant son personnel.

Il y a aussi cette entreprise du bâtiment qui a installé des thermostats pour régler le chauffage en fonction de la température extérieure et de la présence ou non de salariés. Elle gagne 2.500 euros par an.

Fort impact financier

Chaque fois qu'une entreprise fait des économies, elle en verse une partie à l'Ademe qui va pouvoir embaucher des conseillers, multiplier par dix, puis par cent le nombre de sociétés coachées. Ce sont des gestes de bon sens, mais les entreprises n'imaginent pas l'impact financier. L'Ademe met cette fois des chiffres en face de chaque action.



C'est la même chose chez les particuliers. On se dit que ces petits gestes ne servent à rien. Mais, par exemple, simplement penser à éteindre les appareils en veille dans une maison, c'est en moyenne 80 euros d'économies par an.