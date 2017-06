publié le 22/06/2017 à 07:00

La canicule se poursuivra ce jeudi 22 juin sur la majeure partie du pays avec 67 départements en vigilance orange, alors que le temps sera orageux sur la moitié est, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, les entrées maritimes de nuages bas seront fréquentes sur les littoraux atlantique et méditerranéen, avec quelques bancs de brouillard sur les côtes bretonnes. Ces nuages se disperseront difficilement parfois. Ils résisteront même toute la journée sur la côte aquitaine.



Dans les terres, le ciel sera généralement dégagé le matin. La chaleur augmentera rapidement, des cumulus se développeront très vite en montagne, et parfois en plaine.

Des orages se déclencheront sur l'ensemble du relief l'après-midi, puis également en plaine localement. Le risque orageux s'étendra des Hauts-de-France et du Grand Est jusqu'à l'intérieur de la Provence, avec très ponctuellement de la grêle et de violentes rafales de vent.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 14 et 17 degrés sur le Nord-Ouest, 18 à 23 ailleurs. Les maximales varieront entre 24 et 31 degrés en bord de mer et en Bretagne, 32 et 37 ailleurs.



Au niveau national, la plateforme canicule mise en place par le ministère de la Santé, accessible au 0800.06.66.66, permet d'obtenir des conseils pour se protéger ainsi que son entourage.