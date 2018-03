The ocean currents brought us in a lovely gift today...

publié le 07/03/2018 à 05:16

Les images contrastent avec les fantasmes paradisiaques qu'inspirent les plages d'Indonésie. Rich Horner, un plongeur britannique, s'est filmé pendant qu'il évoluait dans les eaux de Nusa Penida, une île au large de Bali. Sur la vidéo, publiée sur YouTube, les superbes fonds marins que l'on imagine ont été remplacés par... une marée de déchets de plastique en tout genre, comme l'a constaté le site Mashable.



Le plongeur évolue au milieu de bouteilles, de sacs, de gobelets et autres détritus qui, emmenés par la marée, ont transformé l'océan en déchetterie. "Les courants océaniques nous ont apporté le joli cadeau d’une nappe de méduses, de plancton, de feuilles, de branches, de bâtons, etc. Oh, et un peu de plastique. Des sacs en plastique, des bouteilles en plastique, des gobelets en plastique… du plastique, du plastique, tellement de plastique !", s'indigne Rich Horner sur sa page Facebook.

Il faut dire que l'Indonésie est le deuxième plus gros producteur de déchets au monde, derrière la Chine. Une situation encore amenée à s'aggraver, à tel point que les autorités locales ont déclenché l'état d'"urgence déchets" sur la côte de Bali. En tout, 1,29 million de tonnes de détritus seraient jetés à la mer, une catastrophe pour l'écosystème.