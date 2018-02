et Loïc Farge

publié le 23/02/2018 à 08:09

Si l'interdiction de rouler est confirmée pour les des véhicules diesel les plus anciens, c'est un des piliers de l'économie d'outre-Rhin qui va basculer cul par-dessus tête. Ce secteur, qui est le fleuron et l'emblème sur toutes les routes du monde de la "Deutsche Qualität", est déjà terriblement décrédibilisé depuis les scandales des moteurs truqués.



Leurs premières conséquences se font déjà lourdement sentir, puisque les ventes de motorisations diesel sont en chute libre (-20% en deux an). Il est donc évident que ce rendez-vous judiciaire - qu'il débouche sur une interdiction complète ou partielle, soit sur une obligation de mises à jour des moteurs - sera dans les deux cas un moment clé dans l’organisation industrielle allemande.



L'ampleur des dégâts est déjà évaluée. Pour la partie financière, c'est facile : le rappel des 9,5 millions de véhicules directement concernés (ceux qui ne répondent pas aux normes européennes) représente une facture globale de 10 milliards. Une somme colossale, mais que les constructeurs peuvent absorber. Daimler, par exemple, a réalisé 11 milliards de bénéfice en 2017. Donc pas un problème de gros sous.

En revanche c'est une insupportable inconnue pour des milliers de salariés. Tous les constructeurs allemands ne peuvent pas, comme Porsche, bannir d'un claquement de doigt les moteurs diesel de leur gamme. Ils ont besoin, comme leurs équipementiers, d'une période de transition sociale, technologique et financière.