"Un village sans école, c'est un village sans âme", lance un maire

publié le 15/03/2018 à 11:07

Les Républicains dénoncent les nouvelles cartes scolaires. Ils ont dénombré 800 fermetures de classe en milieu rural et appellent à un moratoire. De son côté, le gouvernement évoque seulement 200 à 300 classes menacées. Dans les régions, les manifestations d'élus et de parents d'élèves se multiplient.



Dans ce contexte, Emmanuel Macron est en Touraine pour faire taire la polémique. Le chef de l'État visitera un Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) à Rilly-sur-Vienne, créé en 1979. Concrètement, la ville et celle de Pouzay se sont rassemblées pour partager leurs classes.

"À l'époque, il y avait 129 élèves dans le RPI, maintenant nous sommes 114 sur cinq classes", précise Jean-Louis Bassereau, le maire de Rilly-sur-Vienne. L'idée : au lieu d'avoir une école menacée de fermeture dans chaque commune avec des classes où il y a cinq niveaux du CP au CM2, les établissements sont regroupés pour avoir des classes homogènes.

Pour Jean-Louis Bassereau, ce RPI a permis d'éviter la fermeture de classes, voire d'écoles. "Rien qu'en 1979, il ne restait que 56 élèves à l'école de Rilly-sur-Vienne, sur six niveaux. C'était quasiment impossible", souligne-t-il. "Le maintien d'une école dans un petit village c'est essentiel. Un village sans école, c'est un village sans âme", dit-il.