Semaine de quatre jours à l'école : "Ce n'est pas juste une logique comptable"

publié le 19/02/2018 à 23:37

Dans les écoles, le retour à la semaine de quatre jours semble faire une quasi-unanimité. Depuis un mois et demi, des consultations d'enseignants et de parents d'élèves s'opèrent dans de nombreuses villes et les résultats sont sans appel. Pour Agnès Le Brun, maire de Morlaix et spécialiste des questions d'éducation pour l'Association des maires de France "90%" des communes souhaitent repasser à la semaine de 4 jours dans les écoles.



"Au-delà de la logique financière, ce que disent les maires c'est que le mercredi matin travaillé n'a pas véritablement fait ses preuves. Ce n'est pas juste une logique comptable", affirme-t-elle au micro de RTL. Selon la maire de Morlaix, la réforme des rythmes scolaire mise en place lors du quinquennat précédant a été imposée trop "verticalement pour que cela fonctionne".

"Ce que je ne voudrais pas que l'on entende, c'est que les communes qui reviennent à quatre jours sont celles qui ne se préoccupent pas de l'élève, et que celles qui ont conservé les quatre jours et demi se préoccuperaient des élèves. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche", conclut Agnès Le Brun.