et Thibaut Deleaz

publié le 12/03/2018 à 08:15

FlixBus lance les premiers autocars électriques longue distance. Deux autocars de conception chinoise, 100% électriques, parcourront bientôt chaque jour les 150 kilomètres en Amiens et Paris.



Ils ressemblent aux autres véhicules, mais il a fallu trouver de la place pour les six batteries qui assurent l'autonomie de 200 kilomètres. "Ça prend un peu plus de place qu'un moteur classique donc nous n'aurons pas de toilettes", explique Yvan Lefranc-Morin, directeur général de FlixBus France.

Ces autocars électriques iront aussi vite que les véhicules thermiques, et le rechargement des batteries, qui prendra quatre heures, se fera aux extrémités de la ligne. Ces véhicules sont plus chers à l'achat, mais coûtent moins cher à exploiter.

"Le premier enjeux c'est d'être vertueux écologiquement", explique Yvan Lefranc-Morin. "Il y a beaucoup de sujets qui se posent autour du diesel, et c'est évident qu'il faut commencer à y répondre très sérieusement." Après Paris-Amiens, FlixBus réfléchit à déployer ces bus électriques sur les distances inférieures à 200 kilomètres, comme Paris-Rouen.