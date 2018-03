Toulouse : l'université Jean-Jaurès placée sous tutelle par le ministère

publié le 21/03/2018 à 16:36

La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a dissous mardi 20 mars l'ensemble des conseils de l'université Toulouse Jean-Jaurès (sciences humaines), en raison de "plusieurs mois de blocage" entraînant "des perturbations graves" sur son fonctionnement.



"Le Conseil d'administration de l'université de Toulouse Jean-Jaurès qui s'est réuni aujourd'hui (mardi) n'a pu se tenir dans ces conditions normales et ce pour la cinquième fois consécutive", indique le ministère dans un communiqué.

"L'ensemble des organes statutaires de l'université sont ainsi, depuis plusieurs mois, dans l'impossibilité de se réunir et de délibérer. Il en résulte des perturbations graves et durables du fonctionnement pédagogique et administratif de l'établissement", poursuit le ministère.

"Ainsi, le budget de l'université pour 2018 n'a pu ni être examiné ni être adopté. La capacité de l'établissement à garantir notamment le paiement des traitements des agents est désormais directement mise en cause", explique-t-il.



La dissolution, notamment du Conseil d'administration (CA) de l'université, "permettra la tenue d'élections" dans un délai de trois mois, et ainsi à la communauté universitaire de "se prononcer à nouveau" sur un projet d'établissement.

Un projet au cœur de la contestation

En attendant, le ministère a désigné Richard Laganier, professeur et ancien président de l'université de Guyane, pour l'administration provisoire de l'université, jusque-là présidée par Daniel Lacroix, élu en 2016.



Les blocages remontent notamment à mi-décembre lorsque le CA de l'université a été amené à se prononcer sur un projet visant à obtenir le label d'excellence Idex, qui se traduit par des financements supplémentaires. Projet finalement recalé lundi par un jury international.



À ce projet était lié l'idée d'un rapprochement avec l'université toulousaine Paul Sabatier (Sciences), l'Insa (Institut National des Sciences Appliquées) et l'INP (Institut national polytechnique).



Lors du vote, le conseil d'administration a voté à 17 voix pour, et 17 voix contre. En l'absence de majorité, le président Daniel Lacroix a fait jouer sa voix prépondérante pour faire adopter le projet.

Une grève qui dure

Mais "la façon dont le projet a été présenté et voté au CA a soulevé l'indignation d'une partie importante du personnel", qui ne souhaitait pas cette fusion, a expliqué à l'AFP Alet Valero, du SNESup.



"Conséquence, une partie du personnel administratif s'est mis en grève", laquelle "dure toujours", a ajouté Alet Valero. La dissolution décidée par le ministère "nous engage dans un processus extrêmement lourd et nous laisse dans une grande incertitude", regrette le SNESup. Des étudiants se sont eux mis en grève et ont voté le blocage de l'université.



Une intersyndicale s'est "indignée de la décision brutale" du ministère. Des amphis étant occupés, selon des étudiants mobilisés, cette intersyndicale, dont font partie l'Unef et Solidaires Etudiants, craint dorénavant "une intervention des forces de l'ordre".