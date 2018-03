publié le 13/03/2018 à 11:19

Les élèves de Terminale ont jusqu'à 18 heures ce mardi 13 mars pour remplir leur vœux d'orientation sur Parcoursup, la plateforme qui a remplacé APB. La méthode a changé ; les règles aussi. Les proviseurs et les professeurs principaux ont intégré cette orientation. Ils doivent désormais évaluer les élèves, et pas seulement sur les notes.



La direction et les profs principaux veillent à ce que chacun soit au point sur ses vœux d'orientation avant l'heure fatidique. D'ici au 31 mars, les conseils de classe et les proviseurs vont devoir émettre des avis sur chaque vœux des élèves et remplir une "fiche avenir" avec des notes et des appréciations par matière.

Il faudra indiquer les compétences (autonomie, méthode de travail, investissement, esprit d'initiative). Le proviseur ou ses adjoints devront juger de la cohérence du projet de l'élève et évaluer sa capacité à réussir dans la filière qu'il a demandée.

Au lycée Gustave-Monod à Enghien-les-Bains, qui compte environ 650 élèves en Terminale (filières générales, pro et technologiques), c'est à Philippe Bonneville que revient en partie cette tâche. Le proviseur était l'invité de la Matinale de Yves Calvi, ce mardi sur RTL.



"Ce qui change, par rapport à APB, c'est que nous allons étudier l'ensemble des candidatures, y compris celles en licence qui, jusqu'ici, étaient considérées comme non sélectives", a-t-il expliqué.