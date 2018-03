Université : 19.000 places supplémentaires ont déjà été financées

publié le 02/03/2018 à 11:30

Quelque 19.000 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur, dont plus de 3.400 en Île-de-France, ont jusqu'ici été financées, sur les 22.000 promises. Dans un entretien aux Échos, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a donné quelques précisions alors que le gouvernement doit faire face à l'arrivée de milliers de bacheliers supplémentaires l'an prochain.



Le nombre de nouveaux bacheliers est attendu en hausse de 28.000 par rapport à 2017. Le ministère s'est engagé à créer jusqu'à 22.000 places supplémentaires dans les filières en tension. "S'il est nécessaire d'aller au-delà de 22.000, nous le ferons, et nous continuerons à travailler jusqu'à la rentrée universitaire pour faire coïncider au mieux l'offre de formation avec la demande des futurs étudiants", a ajouté la ministre.

Selon une première radiographie des créations de places en 2018, publiée par le quotidien économique, plus de 2.000 places de BTS et environ 17.100 en licence, dans les filières en tension, ont d'ores et déjà été financées.

Les STAPS en première ligne

Il s'agit pour moitié des STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), la filière universitaire la plus surchargée (où 3.000 créations de places sont financées), du droit (2.000), de l'éco-gestion (2.000) et PACES (la première année commune aux études de santé, 1.700), détaille le quotidien.



L'autre moitié concerne les sciences humaines et sociales, l'information et la communication, les sciences de l'éducation etc....