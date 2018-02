et AFP

Alors que le gouvernement vient d'annoncer une vaste réforme de la SNCF, l'entreprise ferroviaire publie ce mardi 27 février de "bons résultats" pour 2017, multipliant son bénéfice net par 2,3 à 1,33 milliard d'euros, avec une forte hausse de la fréquentation décrite par ses dirigeants comme "un rebond du train". De bonnes performances, tandis que le Premier ministre Édouard Philippe, Gérald Darmanin et d'autres membres du gouvernement insistent sur une situation alarmante du groupe.



Si la direction de la SNCF met en avant d'importants effets comptables qui ont gonflé le bénéfice, ce chiffre est susceptible de donner du grain à moudre aux syndicats. En effet, ces derniers devaient se réunir mardi après-midi pour adopter une position commune après l'annonce des projets gouvernementaux de réforme du secteur ferroviaire, qui comprennent la fin du statut des cheminots. La CGT-Cheminots et la CFDT-cheminots brandissent déjà la menace d'une longue grève avant la fin du mois de mars.

Le résultat net ayant en effet été gonflé par des droits à déductions fiscales, la SNCF met en avant un "résultat net récurrent" de 679 millions d'euros, multiplié par trois grâce à la hausse du chiffre d'affaires et à la compression des charges. "Cette année, il y a du fiscal à gogo !", s'est exclamé le président du directoire Guillaume Pepy, interrogé par l'AFP. Et d'ajouter : "Il y a des impôts différés actifs qui sont en très forte augmentation. Ce n'est pas du vrai argent, c'est du pur, pur, pur comptable".

Au sujet des menaces de grève brandies par les syndicats, M. Pepy s'est contenté d'estimer que "personne n'a intérêt à un conflit long qui affaiblirait le train au moment où il redécolle". Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 3,8% en 2017, à 33,51 milliards d'euros. La principale composante, SNCF Mobilités, a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% à 31,831 milliards d'euros. Voyages SNCF (longue distance et grande vitesse) progresse en particulier de 8,2%, grâce notamment à l'ouverture des lignes à grande vitesse vers Bordeaux et Rennes et au succès des services à bas coûts Ouigo.

"Ces résultats sont un signal positif pour l'avenir du ferroviaire dans notre pays", a commenté Guillaume Pepy. Il se réjouit en particulier d'"un rebond commercial qui est remarquable, honnêtement plus fort que prévu", avec des trafics en progression de 10% pour les TGV et 4,7% pour les TER. SNCF Mobilités a réalisé un résultat net récurrent de 895 millions d'euros, multiplié par 2,3 sur un an.