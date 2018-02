publié le 20/02/2018 à 09:38

"On ne peut pas accepter que certains aient envie de stigmatiser les cheminots." Le président de la SNCF Guillaume Pepy prend la défense de ses salariés. Ils ne sont "pas des privilégiés", ajoute-t-il, reprenant les termes de Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports. Invité de France Info le mardi 20 février, Guillaume Pepy tente de calmer les esprits, tout en posant la question de la fin du statut spécifique pour les futures embauches.



Le rapport Spinetta, remis jeudi 15 février au gouvernement, formule 43 propositions pour réformer la SNCF. Parmi elles : la fin du statut de cheminot, qui se caractérise notamment par l'emploi à vie, une période d'essai plus longue ou la gratuité du train.

Guillaume Pepy souligne que ce n'est pas une disparition totale du statut qui est proposée, mais une fin progressive à mesure que les futurs agents de la SNCF seraient embauchés en CDI et non sous le statut de cheminot.

Écoute et concertation

S'il tient à ménager les cheminots, développant leur "savoir-faire incomparable", leur engagement pour le train ou encore leur "capacité d'adaptation", le numéro un de la SNCF pose la question du changement de statut à l'avenir. "Quand il y aura la concurrence, quel sera le système le plus efficace ?"



Guillaume Pepy assure ne pas avoir d'opinion personnelle sur le sujet. "C'est une question politique et je ne fais pas de politique." Mais il se veut rassurant et se dit "persuadé que l'écoute et la concertation, la négociation vont permettre d'éviter une grande grève".