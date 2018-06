et Loïc Farge

La Sécurité sociale à l'équilibre financier ? C'est que nous apprend le quotidien Les Echos ce mardi 5 juin, en anticipant sur les informations que doit donner la Commission des comptes de la Sécurité sociale ce même jour. Selon le quotidien, le déficit total de la Sécu ne serait que de 300 millions d'euros en 2017, alors que les prévisions étaient jusqu'ici de plus de 2 milliards de déficit.



Si c'est confirmé, cela ne serait pas arrivé depuis plus de quinze ans. Le tournant des années 2000 avait, en effet, vu une brève amélioration des comptes. Mais à l'époque, nous avions près de 4% de croissance de l'économie. Aujourd'hui, le taux de croissance est deux fois moindre et nous arrivons presque au même résultat.

La cause principale de la bonne surprise, c'est la forte progression des recettes. Les cotisations sociales ont augmenté de 3,5% en 2017, grâce à la progression de l'emploi salarié, qui est à plus 260.000 pour cette même année. Jamais la France n'a compté autant d'emplois salariés. Jamais la Sécu n'a donc perçu autant de cotisations sociales.

On revient de loin. Il faut se souvenir qu'en 2010 (c'était il n'y a pas si longtemps), la Sécu affichait un déficit de près de 30 milliards d'euros. C'était bien sur les conséquences de la crise. Mais même avant la crise, en 2008, les comptes affichaient un trou d'une dizaine de milliards. Il y a donc une réelle et substantielle amélioration.