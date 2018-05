publié le 09/05/2018 à 13:36

Après le drame à l'hôpital de Strasbourg, où Naomi est décédée après avoir été moquée par le SAMU, c'est le choc. La ministre de la Santé se dit consternée, et a demandé l'ouverture d'une enquête, qui devra déterminer s'il s'agit d'une défaillance personnelle ou si ce drame illustre une nouvelle fois de la crise de notre système de santé.



"Il est probable que nous n'ayons pas tous les éléments de l'enquête. Ainsi, je me demande si il n'y a pas eu un appel aux pompiers d'abord, qui aurait été transféré au SAMU. Les choses sont peut être plus compliquées", explique Philippe Juvin, député européen LR et chef de service des urgences de l'hôpital européen Georges-Pompidou (ST), évoquant "une tragédie" pour la victime et pour ses proches.

Et de déplorer : "c'est aussi une tragédie pour nous, la communauté des urgentistes. Nous, notre métier, c'est de sauver des vies. Alors vous imaginez qu'une affaire comme ça, c'est plus qu'une faillite, c'est un abîme qui s'ouvre sous nos pieds".

En France, on estime à 30 millions de personnes par an ayant recours au SAMU, au SMUR ou aux services d'urgences. Des chiffres qui "ont doublé", explique Philippe Juvin, alors que les effectifs sont les mêmes depuis dix ans. "Il y a évidemment un problème d'effectif", tranche le spécialiste.