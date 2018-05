Strasbourg : moquée par le SAMU, elle décède quelques heures plus tard

publié le 09/05/2018 à 10:42

La ministre de la Santé et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ont diligenté une enquête administrative pour "faire la lumière" sur la prise en charge par le Samu d'une femme de 22 ans, moquée au téléphone par deux opératrices des secours avant de décéder peu après.



La ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est déclarée "profondément indignée" et a dénoncé de "graves dysfonctionnements".



Les faits remontent au 27 décembre. Souffrant de fortes douleurs au ventre, la jeune femme était seule quand elle avait composé le "15" pour appeler à l'aide.



Elle avait obtenu pour unique réponse de l'opératrice des pompiers, qui prenant en charge son appel avec dédain, lui avait recommandé d'appeler SOS Médecins.



Au bout de cinq heures, elle était parvenue à joindre les urgences médicales qui avaient in fine déclenché l'intervention du Samu. Emmenée à l'hôpital, elle était victime d'un infarctus puis transférée en réanimation avant de décéder à 17H30.



La famille de la jeune femme, qui a écrit au procureur de la République de Strasbourg, a obtenu auprès des Hôpitaux l'enregistrement de son appel téléphonique au SAMU.



Dans ce document sonore, on l'entend qui peine à s'exprimer et semble à bout de force. "J'ai mal au ventre", "J'ai mal partout", "Je vais mourir...", dit-elle en soupirant.



"Vous allez mourir, certainement un jour comme tout le monde", lui répond l'opératrice des pompiers, qui la renvoie vers SOS Médecins, retardant le déclenchement des secours.

Dans un communiqué daté du 3 mai, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont annoncé avoir diligenté une "enquête administrative destinée à faire toute la lumière sur les faits relatés dans l'article" du journal alsacien.

