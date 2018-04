Pourquoi les éboueurs sont-ils en grève ?

publié le 03/04/2018 à 11:40

Alors que la grève des cheminots fait les gros titres des médias ce mardi 3 avril, premier jour d'une contestation perlée qui doit s'étaler sur plusieurs mois, les éboueurs tentent de se faire entendre. Aux côtés des poids lourds que sont la SNCF ou encore Air France, les fédérations CGT des Transports et des Services publics ont décidé de se mobiliser.



Ces dernières lancent un appel à la grève dans l'ensemble de la filière déchet afin de réclamer la création d'un "service public national" avec un "statut unique public" pour l'ensemble des salariés travaillant dans le secteur.

Appelant à reconnaître la pénibilité du travail, les éboueurs réclament dès lors un départ anticipé à la retraite. Celui-ci pourrait varier entre cinq et dix ans en fonction de la tâche effectuée. Ainsi, les employés confrontés au ramassage ou au tri des ordures, soit les plus exposés à la pénibilité du métier, bénéficieraient d'une retraite anticipée de dix ans.

Les grandes villes concernées

Cette grève des éboueurs devrait en tout premier lieu toucher Paris et sa périphérie. Mais l’Île-de-France n'est pas l'unique région concernée par cette mobilisation. Les villes de Marseille et Montpellier sont citées de même que certaines zones de l'Est et du Nord de la France.



Si la grève dans les transports est partie pour durer de longs mois, aucune information n'a filtré à l'heure actuelle concernant les éboueurs, qui ont lancé un mouvement "illimité".