publié le 05/06/2018 à 11:28

Le 7 juin prochain, le groupe agrochimique Bayer rachètera officiellement Monsanto contre 63 milliards de dollars. L'entreprise allemande a annoncé lundi 4 juin qu'elle comptait supprimer la marque Monsanto.



"C'est le nom Bayer qui symbolise notre engagement dans les sciences de la vie, à la fois dans le domaine de la santé humaine et animale et dans l'agriculture. C'est cette marque qui est pour nous la plus importante et porteuse de valeurs", avance sur RTL le PDG de Bayer France, Franck Garnier.

Mais l'objectif ne serait-il pas aussi se débarrasser de la mauvaise réputation du géant américain des OGM et des pesticides ? "Le plus important pour nous, c'est de développer un véritable engagement dans l'agriculture et de contribuer à des solutions qui vont permettre justement de développer une agriculture telle que le veulent les Français", se défend-il.

Franck Garnier s'engager à "plus de transparence" sur des produits tels que le glyphosate ou le Roundup. Il rappelle le lancement d'un site Internet "avant la fin de l'année dernière, "qui permet d'accéder à tous les résumés des études concernant nos produits phytosanitaires".