Pollution de l'air : Bruxelles donne une "dernière chance" à neuf pays, dont la France

publié le 30/01/2018 à 06:13

Il y a une dizaine de villes en France où l'air est très pollué. Les habitants souffrent, et les normes de qualité de l'air préconisée par l'Europe sont largement dépassées.



Il y a Paris, Lyon, Marseille, la plupart des grandes villes, et aussi la Vallée de l'Arve, vers Chamonix. Cela fait neuf ans que ça dure, que Bruxelles met en demeure régulièrement la France et huit autre pays. Donc là, c'est "la dernière fois", dit la Commission. Ensuite, elle ira devant la Cour de Justice européenne. Avec à la clé des risques d'énormes sanctions de plusieurs dizaines de millions d'euros par an.

Il y a en France effectivement des villes ou les taux de dioxyde d'azote et de particules fines sont régulièrement dépassés. En Île-de-France, près d'un million et demi d'habitants respirent un air non conforme.

La pollution, selon Bruxelles, serait responsable chez nous de 45.000 décès prématurés par an. Quelles sont les solutions ? Essentiellement réduire le trafic automobile et développer la voiture électrique.

L'ultimatum de Hulot aux préfets

Plus de 200 villes en Europe l'ont déjà fait. En France, il a fallu dix ans pour mettre en place un outil juridique : la zone de circulation restreinte, utilisée pour l'instant par Paris et Grenoble (en septembre prochain par Lille et Strasbourg). D'autres villes vont devoir sy mettre.



Nicolas Hulot a donné jusqu'à fin mars aux préfets des régions concernées pour présenter un plan de lutte contre la pollution, pour que la France respecte enfin les normes européennes.