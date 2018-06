Péages routiers : vers une écotaxe qui ne dit pas son nom ?

publié le 06/06/2018 à 13:08

Ça a le parfum de l'écotaxe mais ce n'est pas une taxe. En mai 2026, au moment de passer au péage, la machine calculera la somme à payer en fonction de l'émission de CO2 et de particules fines. "C'est une redevance. Une taxe c'est quand on doit payer mais qu'on ne sait pas à quoi sera affectée la recette", explique Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, eurodéputée, présidente de la délégation socialiste française. "Là ça permettra d'aller vers d'autres modes de transport", précise-t-elle.



Une mesure qui pourrait être mal perçue par les automobilistes qui n'auraient pas les moyens d'acheter les voitures les moins polluantes. "Pour qu'ils aient les moyens d'acheter des véhicules plus propres, et ça c'est un réel enjeu de santé publique et d'économies publiques, il faut absolument que l'Union européenne et la France continuent à donner des mesures plus incitatives, faire en sorte que les véhicules électriques, au gaz ou hybrides soient beaucoup moins chers qu'ils ne le sont aujourd'hui", indique-t-elle.