Pollution : le nouveau cycle d'homologation, le WLTP, chamboule tout

publié le 04/06/2018

Dès septembre prochain, le nouveau système de mesure des gaz polluants va être mis en place, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les automobilistes. Baptisé WLTP, le nouveau dispositif instauré pour homologuer les voitures neuves mesure les émissions de CO2 d'un modèle en condition réel.



C'est une grande nouveauté. Avec l'ancien procédé, tous les tests étaient réalisés en laboratoire, procédé très critiqué en 2015, avec le fameux Dieselgate de Volkswagen. Avec le nouveau système sur routes maintenant, plus aucune triche possible.

Certains constructeurs ont déjà passé ce nouveau test et c'est là que tout se complique. Le nouveau cycle d'homologation chamboule tout. Certaines marques parlent d'une hausse de 20 à 25% de CO2 en fonction des modèles par rapport à l'ancien test. Et le premier à payer l'addition dans tout ça, n'est autre que l'automobiliste.

Une cerise sur le capot :

Avec un nouveau record qui vient d'être établi. Il concerne la vente d'une voiture de collection et par n'importe laquelle. Une Ferrari 250 GTO, 36 exemplaires construits seulement lors des années 1960. C'est la Ferrari la plus prisée du marché.



Un exemplaire aurait été vendu il y a quelques jours pour une somme astronomique : 80 millions de dollars, soit 68 millions d'euros. C'est la voiture la plus chère de l'histoire. À titre de comparaison, pour 68 millions d'euros, vous pouvez acheter l'équivalent de 8.500 Twingo.