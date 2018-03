publié le 26/03/2018 à 02:45

Le résultat est édifiant. La Fondation Surfrider a mené une opération de sensibilisation à la pollution des océans dimanche 25 mars et, avec l'aide d'une centaine de bénévoles, a récolté 23.000 mégots autour du bassin de la Villette, dans le XIXème arrondissement de Paris. Ce nombre impressionnant a été atteint en seulement une heure et demie de fouilles.



Sur sa page Facebook, la Fondation explique avoir ramassé, en plus, 4.000 capsules de bière, 760 emballages alimentaires, 300 bouteilles en plastique, 150 tickets de métro ou encore 70 briquets. Les bénévoles ont aussi eu la surprise de trouver un four à micro-ondes, une bonbonne de gaz, des seringues et des piles. "On le sait peu, mais 80% des déchets que l'on retrouve dans les océans proviennent de l'intérieur des terres, explique au Parisien Lionel Cheylus, responsable de l'antenne parisienne de la Fondation. Donc jeter par terre, c'est jeter en mer".

"Sur son parcours, un mégot peut à lui seul polluer jusqu'à 500 litres d'eau", rappelle la Fondation Surfrider sur sa page Facebook.