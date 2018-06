"On peut vivre sans tuer les animaux”, estime une militante de la PETA

publié le 03/06/2018 à 21:40

Trop, c'est trop. À l'occasion de la Journée nationale des droits des animaux, de nombreux rassemblements ont été organisés ce dimanche 3 juin en France et à l'étranger. Le but ? "Dénoncer l'exploitation et le massacre des animaux. Et ce que ce soit pour le divertissement, l'alimentation, les expérimentations scientifiques ou la mode", explique Isabelle Goetz, porte-parole française de l'association PETA.



Ainsi, l'association L214 affirme que, en France, 3 millions d'animaux sont abattus chaque jour pour la consommation. "Un massacre à très grande échelle" et injustifié pour la militante. "Le message de cette journée est de faire réaliser aux gens qu'il est possible (...) de se passer complètement de l'exploitation animale. On peut vivre sans tuer ni exploiter les animaux", insiste-t-elle.

Ne pas "manger de la viande qu'on ne peut pas tuer"

Pourtant, les associations de défense des animaux sont souvent décriées pour leurs happenings musclés. En octobre dernier, les co-fondateurs de L214 avaient été condamnés à une amende de 6 000 euros pour s'être introduits dans un abattoir des Yvelines. Des méthodes qui font sens pour Isabelle Goetz. "Provoquer une réflexion est l'idée même de notre communication. C'est pour provoquer un déclic chez les gens. Que ce soit une dinde, une vache (...) ou un humain, on est tous capable de ressentir la douleur et la peur de la même manière", déclare-t-elle.



Un parti-pris qui ne cherche pas à faire culpabiliser. "C'est pour que les gens prennent conscience des conséquences. Quand on achète un morceau de viande, on n'achète pas seulement un morceau de viande. La plupart des gens ne seraient pas capable de tuer un animal pour le manger. À partir de ce postulat, on ne peut pas être hypocrite et manger de la viande qu'on ne peut pas tuer", conclut la porte-parole française de PETA.