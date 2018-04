et Bénédicte Tassart

publié le 11/04/2018 à 23:21

Avec ses cinq confrères du groupe des Verts, José Bové, député européen écologiste, réclame un rendez-vous d'urgence à Édouard Philippe à propos de Notre-Dame-des-Landes. Ce mercredi 11 avril marque le troisième jour d'évacuation des zadistes par les forces de l'ordre. "Cette opération aujourd'hui devient absolument invraisemblable et incompréhensible", s'insurge José Bové.



Pour lui, le point de départ était de rouvrir la fameuse route départementale 281, dite "la route des chicanes" sur laquelle "tout le monde était d'accord" pour la libre-circulation. José Bové estime que l'opération aurait dû s'arrêter là. Le député européen ne comprend pas "comment on en est arrivé à démanteler un nombre incroyable de lieux, et notamment des lieux où il y avait des projets agricoles". Il estime "qu'il n'y avait aucune raison de détruire un lieu comme 'Les 100 Noms' qui était symbolique des alternatives sur Notre-Dame-des-Landes".

"Une pression invraisemblable" des gendarmes

"Personne ne comprend qu'on détruise des lieux de vie, qu'on détruise des projets de ferme alors qu'on n'était au tout début des discussions, qu'il n'y avait aucune urgence", continue le député européen. José Bové a l'impression que les décisions ne sont pas prises au niveau de la préfecture de Loire-Atlantique "mais qu'il y a un espèce de coup de force, soit du ministre de l'Intérieur, mais je dirais plutôt même de Matignon".

José Bové dénonce la violence de l'évacuation. "On a l'impression que les gendarmes veulent se venger de je-ne-sais-quoi en faisant une pression absolument invraisemblable". "C'est pour cela qu'on demande un rendez-vous au Premier ministre, pour lui dire 'Halte-là, vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer'. Un mort peut arriver d'un instant à l'autre à Notre-Dame-des-Landes des deux côtés d'ailleurs", prévient José Bové.